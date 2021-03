Consommer "Local-First" en informatique

L'approche 'Local-First', en génie logiciel, est un ensemble de principes promouvant le fonctionnement en local d'un système informatique.

Cette approche a été démocratisée par Martin Kleppmann en Avril 2019 dans son article scientifique "Local-first software: you own your data, in spite of the cloud". (Aparté : Je vous encourage vivement à lire ses travaux, très riches en information. Je ne me concentre ici que sur une partie essentielle mais non exhaustive de son article. Le reste de mon propos est issu de mes propres réflexions sur le sujet.)

Kleppmann y définit les 7 propriété idéales des logiciels Local-First:

Rapidité : Toutes les données sont stockées sur la machine de l'utilisateur , et font autorité. Les opérations qui manipulent de la donnée sont donc effectives immédiatement et éventuellement synchronisées en tache de fond sans la moindre perturbation pour les utilisateurs. Aucune latence réseau due à des transferts de données entre la machine et le serveur ne doit survenir lorsqu'un utilisateur intéragit avec sa donnée. Rien ne justifie le moindre "Chargement..." ou la moindre interruption de l'interaction homme-machine.

Multi-plateforme : Bien que la donnée soit stockée directement sur les appareils de l'utilisateur, rien n'empêche qu'elle soit synchronisée entre ses multiples appareils (ordinateur, tablette, mobile, ...) grâce à n'importe quel canal de communication sur réseau local (NFC, Bluetooth, WiFi, USB, Ethernet, ...).

Hors-ligne : Le système doit pouvoir fonctionner sans connexion internet si besoin, et se synchroniser plus tard lorsqu'une connexion est disponible avec n'importe quel canal de communication.

Multi-utilisateur : Le logiciel doit supporter des interactions en temps réel entre différents utilisateurs, avec des performances, une fluidité et une gestion de conflit qui égalent ou surpassent celles qu'on trouve actuellement sur les plateformes Cloud. C'est un des plus gros challenges du Local-First à ce jour, sur lequel beaucoup de progrès sont effectués.

Disponibilité : Pouvoir accéder n'importe quand à ses données , que ce soit à court terme ou à long terme. Si l'éditeur logiciel vient à arrêter le support du logiciel, ou à mettre la clef sous la porte, cela ne devrait impacter en rien ni les données de l'utilisateur, ni son aptitude à utiliser le logiciel.

Sécurité : Les serveurs de copie/sauvegarde doivent exclusivement contenir des données cryptées de bout en bout , prévenant ainsi toute fuite de données vers des tiers malveillants.

Propriété : Le logiciel doit permettre à l'utilisateur de disposer de sa donnée comme bon lui semble et aucun tiers ne doit poser d'entrave à quelque opération que ce soit concernant la donnée de l'utilisateur. La donnée peut vivre, avoir de la valeur et être utilisée en dehors du logiciel sur laquelle elle a été créée. En particulier, cela rends possible les opérations de migration d'un logiciel à l'autre.

En résumé, un logiciel 'Local-First' doit être capable de fonctionner en toute indépendance de l'éditeur logiciel, sur l'infrastructure privée et locale de l'utilisateur. Par construction, cela lui garantit un fonctionnement hors-ligne (sans internet), une latence minimale, une disponibilité maximale, la même sécurité que sa machine personnelle et des interactions à huis clos entre collaborateurs. Dans un système 'Local-First', c'est la donnée présente sur la machine de l'utilisateur qui fait autorité, et le serveur qui en "récupère" une copie cryptée, pas l'inverse.